Минэнерго видит потенциал роста добычи нефти на традиционных месторождениях

Ожидается прирост как минимум на 30-40%, отметил первый замминистра энергетики Павел Сорокин

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минэнерго РФ видит потенциал увеличения добычи нефти на традиционных месторождениях как минимум на 30-40%, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе российской энергетической недели.

"Потенциал увеличения добычи на традиционных месторождениях мы оцениваем от текущего прогнозного уровня, то есть от кривой добычи, которая сейчас ожидается по проектам и документам, как минимум в 30-40% прироста. Это очень консервативная оценка - может быть и больше. То есть потенциал очень большой", - сказал он.

При этом в целом в следующие 25 лет будет наблюдаться снижение добычи на всех традиционных месторождениях и из традиционных запасов, отметил Сорокин.

Уже сегодня из 29-30 млрд тонн запасов нефти в России к категории трудноизвлекаемых запасов можно отнести 60%, а к 2040 году эта доля превысит 80%.

