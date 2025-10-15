Новак: Россия готова участвовать в восстановлении Сирии

Вице-премьер РФ отметил, компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова участвовать в восстановлении Сирии, компании заинтересованы в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры этой страны, сообщил вице-премьер Александр Новак журналистам.

"В целом у нас общее понимание, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении, у них много разрушенной инфраструктуры: речь идет и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. И Россия здесь может оказать поддержку. В том числе наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики", - сказал он.

По словам вице-премьера, предприятия РФ заинтересованы в том, чтобы использовать российское оборудование на территории Сирии, и лидеры двух стран на встрече это обсуждали. В ближайшее время РФ и Сирия проведут заседание межправкомиссии, где рассмотрят перспективы сотрудничества.