Британия запретила импорт российских нефтепродуктов из третьих стран

В британском МИД отметили, что целью этого шага названо сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенное Королевство запретило ввоз на территорию страны нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российского сырья. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

"Великобритания также объявила о запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской нефти", - говорится в заявлении. Целью этого шага названо сокращение доходов России от экспорта энергоносителей.

В британском внешнеполитическом ведомстве выступили с утверждением, что, исключая российскую нефть с рынка, Лондон "напрямую усиливает свою национальную и энергетическую безопасность". В МИД королевства не уточнили, о каких объемах импорта может идти речь.

15 октября правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении РФ. Так, под рестрикции попали компании "Роснефть" и "Лукойл", банки, организации в РФ, десятки танкеров и компании из Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Таиланда и Сингапура, якобы связанные с транспортировкой российской нефти.