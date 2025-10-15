"Авиапорт": в РФ стандартная цена на авиабилеты в КНР составляет 65 тыс. рублей

Разброс цен на перелеты в обе стороны с учетом предложений бизнес-класса достаточно большой, отметил исполнительный директор информационно-аналитического агентства Олег Пантелеев

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в Китай после введения безвизового режима стабилизировались, в России их реальная цена в обе стороны составляет 60-70 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор информационно-аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Безвизовый режим с Китаем начал действовать 15 сентября, без специального разрешения на въезд россияне могут находиться в стране до 30 дней.

"После введения безвиза с Китаем наблюдался очень существенный рост цен, но после того, как спал ажиотаж, а авиакомпании ввели дополнительные рейсы, ситуация резко улучшилась", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что разброс цен на перелеты в обе стороны с учетом предложений бизнес-класса достаточно большой - от 52,9 тыс. до 900 тыс. рублей.

"На мой взгляд, речь идет о том, что на ближайшее время именно рейсы из Москвы в Китай загружены достаточно плотно, поэтому метапоисковики дают в поисковой выдаче билеты бизнес-класса, - пояснил он наличие дорогостоящих предложений. - Реально цены за туда-обратно должны укладываться в 60-70 тысяч".