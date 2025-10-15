Сийярто: Венгрия, РФ и Турция заинтересованы в поставках по "Турецкому потоку"

Глава МИД республики отметил, что Будапешт не сможет обеспечить свои потребности в поставках газа без использования "Турецкого потока"

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Будапешт, Москва и Анкара заинтересованы в сохранении поставок российского газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток". Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, это было подтверждено на его встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком и министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Она состоялась во время Российской энергетической недели, открывшейся в Москве.

"Энергетика - это не политический или идеологический вопрос. Турция, как и Венгрия, занимает разумную позицию. Поддержание работы трубопровода "Турецкий поток" отвечает нашим общим интересам, мы договорились об этом с заместителем председателя правительства России Александром Новаком и министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Венгрия и Турция, два государства - члена НАТО, также согласны с тем, что отказ от надежного и дешевого источника энергии совершенно неразумен и опасен", - заявил Сийярто по поводу планов Еврокомиссии добиться от стран Евросоюза полного отказа от российских энергоносителей к началу 2028 года.

Выступая на Российской энергетической неделе в Москве, министр отметил, что Венгрия не сможет обеспечить свои потребности в поставках газа без использования "Турецкого потока". Ранее он сообщал, что по этому трубопроводу и его продолжениям через Болгарию и Сербию в Венгрию ежедневно поступает более 21 млн куб. м газа. По словам Сийярто, к концу 2025 года будет побит прошлогодний рекорд по объему поставок, составивший 7,6 млрд куб. м.

19 июня он сообщил в беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме, что Венгрия в этом году получит из России по трубопроводу "Турецкий поток" 8-8,5 млрд куб. м газа и в следующем году рассчитывает на такой же объем поставок. Около 2 млрд куб. м она реэкспортирует в Словакию. Общий объем поставок природного газа в Венгрию оценивался в последние годы на уровне 10 млрд куб. м.

Еврокомиссия предложила полностью запретить странам ЕС закупки газа и нефти в России к началу 2028 года, причем импорт по краткосрочным газовым контрактам должен быть прекращен уже с 17 июня 2026 года. Венгрия, а также Словакия добиваются для себя исключений из энергетического плана Брюсселя.