"A7" внедрила сервис по гарантированию списания средств после доставки адресату

В ближайшее время компания также запустит онлайн-сервис для подачи заявок на платежи

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская платформа трансграничных расчетов "А7", созданная ПСБ, объявила о внедрении нового сервиса для международных переводов - гарантию списания средств только после подтверждения получения контрагентом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Деньги клиента остаются на его счете в банке, пока получатель не подтвердит получение перевода. "А7" мгновенно выполняет перевод. Как только адресат подтверждает зачисление, сумма списывается со счета клиента. Услуга будет доступна всем клиентам, имеющим счет в ПСБ", - говорится в сообщении.

В ближайшее время компания, по данным пресс-службы, также запустит онлайн-сервис для подачи заявок на платежи с гарантией доставки. Комиссия за переводы остается 0,3% плюс НДС.