НСПК опровергла сообщения о возможных перебоях при выплате пенсий и пособий

Существующая система выплат полностью отработана

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Опасения по поводу возможных перебоев в выплате пенсий и социальных пособий в случае отказа от карт международных платежных систем необоснованны, заявили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Уже более пяти лет пенсии, зарплаты бюджетников, а также социальные выплаты начисляются именно на карты "Мир". С 2020 года карты международных платежных систем не участвуют в этом процессе", - пояснили в НСПК.

Там подчеркнули, что существующая система выплат полностью отработана. Граждане могут получать выплаты как через карты "Мир", так и другими способами - наличными или на банковский счет.

Ранее пользователи соцсетей высказывали опасения, что возможные изменения в процедуре перевыпуска карт могут привести к временным затруднениям в получении выплат отдельными категориями граждан.