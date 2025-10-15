Индекс РТС ускорил рост после публикации ЦБ официальных курсов валют

На 17:57 мск индекс РТС находился на уровне 1 0016,23 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Индекс РТС ускорил рост после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 16 октября до 78,84 руб., евро - до 91,73 руб., юаня - до 11,02 руб.

По данным на 17:37 мск, до публикации курсов валют, индексы РТС и Мосбиржи росли на 0,04% - до 1 001,74 и 2 542,62 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 17:57 мск индекс РТС ускорил рост и находился на уровне 1 0016,23 пункта (+1,49%), индекс Мосбиржи рос до 2 543,23 пункта (+0,07%).