Обнуление демпфера будет нейтральным для бюджета

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Общая сумма запланированных выплат по топливному демпферу не изменится, так как они будут распространены на объемы импорта. При этом эффект для бюджета от обнуления топливного демпфера до 1 мая 2026 года будет нейтральным, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Для бюджета эффект будет нейтральный, потому что выплаты по демпферу заложены. Они не обнулятся, то есть не будет экономии расходов. Расходы будут реализованы в том объеме, как они заложены в 2025 году", - сказал он.

"У нас были заложены определенные объемы переработки. Сейчас они снижены. Вместо этого [демпфер] пойдет на импорт. Общая сумма выплат по демпферу не изменится, так как потребление на внутреннем рынке топлива более-менее стабильно. Здесь не произойдет ни дополнительных расходов, ни экономии", - добавил он, отвечая на вопрос, будут ли выплаты демпфера распространены на импорт.

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина АИ-92 в этом году составляет 60 450 рублей за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 рублей за тонну, порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 процентных пунктов с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Также соответствующий указ президента с октября 2025 года по май 2026 года отменяет выплату акциза на дизтопливо, полученное в результате смешивания с авиакеросином не нефтеперерабатывающими заводами.

