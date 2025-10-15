В Петербурге обсудят развитие и поддержку креативных индустрий

Дискуссии пройдут в рамках партнериата малого и среднего бизнеса

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Представители органов власти, предприниматели и эксперты из 15 регионов России, а также Белоруссии и Узбекистана обсудят вопросы развития и поддержки креативных индустрий на XVIII Петербургском партнериате малого и среднего бизнеса, который пройдет 17 октября. Об этом сообщил зампредседателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы уже более 18 лет собираем на берегах Невы наших друзей, партнеров, представителей органов власти, бизнеса из всех регионов России, а также дружественных стран. В этом году мы выбрали тему "Креативные индустрии", - рассказал Кассюра. - Комитет по внешним связям соберет более 15 регионов, также будут представлены наши друзья из Белоруссии и Республики Узбекистан".

Партнериат состоится в креативном пространстве Loft Hall. Центральным мероприятием станет пленарное заседание, участники которого обсудят основные стратегические направления поддержки креативных экономик в России, единые стандарты развития креативных экономик в регионах, сотрудничество на межрегиональном уровне, а также поделятся международным опытом взаимодействия в этой области.

По мнению руководителя региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив по креативным индустриям Дмитрия Тимуршина, Петербург играет особую роль во взаимодействии с регионами в сфере креативных индустрий. "Именно Петербург готов стать таким центром компетенций, - отметил он. - В Петербурге есть опыт по всем направлениям креативных индустрий - их больше 15, и в том числе опыт успешного вывода на внешний рынок. Этим опытом мы готовы делиться с другими регионами".

Помимо пленарного заседания, деловая программа партнериата включает шесть сессий по нескольким тематическим трекам. Среди них - туризм, локальные гастрономические бренды, киноиндустрия, IT-сектор, меры поддержки креативных отраслей в субъектах РФ.

Организатором партнериата выступает комитет по внешним связям Санкт-Петербурга. В 2024 году в работе форума приняли участие более 1 100 участников - как в офлайн-, так и онлайн-формате. В разные годы его ключевыми темами были импортозамещение, кластерное развитие промышленности, особенности таможенного регулирования, брендинг регионов и многие другие.