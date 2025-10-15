Суд решил передать РФ патенты зарубежной компании на углеродные нанотрубки

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и Минобрнауки РФ к компании MCD Technologies S.A.R.L., в котором истцы просили признать недействительным указание фирмы патентообладателем на изобретения, связанные в том числе с получением углеродных нанотрубок и выдать новые патенты с указанием единственного патентообладателя - РФ. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Генпрокуратура и Минобрнауки РФ подали 23 октября 2024 года иск в суд по интеллектуальным правам к компании MCD Technologies S.A.R.L., владеющей патентом на метод синтеза углеродных нанотрубок, который реализует компания "Оксиал" (OCSiAl), а также товарным знаком "Оксиал".

В качестве третьих лиц к делу были привлечены Российская академия наук, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Михаил Предтеченский, "Роснано", Федеральная служба по интеллектуальной собственности и еще два физических лица.

Ранее заместитель генерального директора, член правления группы "Роснано" Дмитрий Тарасов сообщал ТАСС, что РФ лишили уникального продукта из-за вывода компанией "Оксиал" за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. Головная компания холдинга домицилирована в Люксембурге, акционеры, по словам Тарасова, тщательно сторонятся связи с Россией, пытаясь перезапустить производство за границей на российской "умственной" и материально-технической базах. Он уточнял, что действия компании привлекли внимание компетентных органов.

О компании

Компания "Оксиал", созданная российскими учеными из Новосибирска, начиная с середины 2010-х годов постепенно стала крупнейшим в мире производителем одностенных углеродных нанотрубок. Технологию существенного удешевления синтеза нанотрубок разработал новосибирский ученый, член-корреспондент РАН Михаил Предтеченский, выступающий научным руководителем проекта "Оксиал".

В 2022 году на долю компании приходилось около 90% мирового рынка этой продукции. "Оксиал" представлена, в частности, в России, США, Китае, Японии, Израиле, Индии, Мексике, Австралии, Германии. Это первый среди портфельных активов "Роснано", так называемая компания-единорог, то есть компания, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше $1 млрд.

После вывода активов работу по производству углеродных нанотрубок на площадях "Оксиал" в новосибирском Академгородке продолжила компания "Универсальные добавки", зарегистрированная в конце 2023 года.