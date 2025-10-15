Инвестпортфель Смоленской области оценили в 100 млрд рублей

Смоленская область занимает пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 15 октября. /ТАСС/. Объем инвестиционный проектов, реализуемых в Смоленской области, оценивается в сумму более 100 млрд рублей. Власти намерены наращивать инвестпривлекательность региона, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.

"Совершенствуем систему мер поддержки бизнеса в регионе, чтобы развивать действующие предприятия и привлекать инвестиции для новых проектов. Сегодня в Смоленской области более 100 инвестиционных проектов с общим объемом средств свыше 100 млрд рублей. Набрали хороший темп развития инвестиционной привлекательности и намерены его наращивать", - написал он.

В числе самых крупных проектов Анохин выделил строительство в Смоленске логистического распределительного центра Wildberries, нового завода "Румопак" по производству аэрозольных баллонов, тепличного комбината "Смоленский" в Рославле, реконструкцию комбикормового завода ООО "ВЗК" в Вязьме, туристического комплекса Cosmos Hotel Group, создание нового корпуса по выпуску вагонов-цистерн на Рославльском вагоноремонтном заводе и другие.

В 2025 году Смоленская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. "Это серьезная и стратегическая работа, от которой напрямую зависит развитие экономики, а значит и благополучие жителей", - отметил Анохин.