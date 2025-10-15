Стоимость бензина на АЗС на прошлой неделе выросла на 0,78%

Дизель подорожал на 0,43%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Цены на бензин с 7 по 13 октября выросли на 0,78%, дизель - на 0,43%, следует из данных Росстата.

Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 13 октября составил 10,99%, дизеля - 4,41%.

Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 1,8 тыс. АЗС в 279 городах страны.

Ранее Минэнерго сообщало ТАСС, что министерство сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства.