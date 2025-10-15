Сийярто ожидает нового рекорда по поставкам газа РФ в Венгрию к концу года

Россия поставила республике в 2025 году 6 млрд куб. м газа, отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто © Евгений Мессман/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Россия поставила Венгрии в 2025 году 6 млрд куб. м газа, а к концу года будет зафиксирован новый рекорд. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"В текущем году поставки российского природного газа в Венгрию снова бьют рекорд. Сейчас они превысили 6 млрд куб. м, что соответствует более чем 21 млн куб. м в день", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он подчеркнул, что эти поставки "имеют критическое значение для энергетической безопасности Венгрии" и в случае их прекращения инфраструктура страны не сможет восполнить дефицит.