Картофельный союз заявил о хорошем урожае в России

Уборка осложняется погодными условиями в некоторых регионах, отметил председатель союза Сергей Лупехин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Урожайность картофеля в России в 2025 году хорошая, однако его сбор в некоторых регионах осложняется погодными условиями. Об этом журналистам сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин.

"Урожайность картофеля в этом сезоне хорошая, но в настоящее время в некоторых регионах России уборка картофеля осложняется погодными условиями. Цены на картофель сейчас ниже, чем в аналогичный период прошлого года. После окончания уборки можно будет точнее определить прогноз будущей динамики цены, опираясь на количество и качество картофеля, заложенного на хранение", - сказал Лупехин.

Он отметил, что в августе текущего года произошло резкое снижение цен на картофель. По его словам, это связано с поступлением на рынок свежего картофеля, урожай которого в этом сезоне превышает показатели прошлого года, а также с наличием больших остатков импортного картофеля в магазинах в начале сезона. "В результате предложение превысило спрос, что привело к снижению закупочных цен у производителей", - отметил он.

Говоря о ценах на овощи борщевого набора, он отметил, что динамика роста цен на капусту, морковь и свеклу медленнее, чем на другие овощи. "В настоящее время идет активная уборочная кампания, и погодные условия не замедляют ее темпы. Поступление свежего урожая способствует стабильности ценовой ситуации. Небольшие колебания стоимости репчатого лука могут быть вызваны тем, что производители удерживают товар в ожидании более выгодной цены для реализации", - рассказал эксперт.