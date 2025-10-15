Эрдоган рассказал, когда АЭС "Аккую" начнет вырабатывать электроэнергию

Это произойдет очень скоро, отметил турецкий лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выработка электроэнергии на АЭС "Аккую" начнется в ближайшее время.

"Мы очень скоро начнем производить электричество на АЭС "Аккую". Но, помимо "Аккую", у нас есть и другие проекты в этой сфере. Мы продолжим инвестировать в ядерную энергетику, не обращая внимания на критику оппозиции, которая пытается дискредитировать нас", - заявил Эрдоган в обращении к нации и правительству после заседания кабинета министров.