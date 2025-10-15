Аль-Гайс поблагодарил Новака за выдающуюся роль России в сделке ОПЕК+

Генсек организации высоко оценил стратегический диалог с РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс в ходе встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком на полях РЭН поблагодарил его за выдающуюся лидерскую роль России в сделке ОПЕК+, говорится в сообщении организации, опубликованном в Х.

Как отмечается в сообщении, аль-Гайс поблагодарил Новака за выдающуюся лидерскую роль, которую Российская Федерация играет в Декларации о сотрудничестве (ДоС) с момента ее основания.

Там также говорится, что генсек ОПЕК высоко оценил стратегический диалог и сотрудничество между ОПЕК и Российской Федерацией, особенно в рамках давно существующей платформы энергодиалога ОПЕК - Россия, которая способствует углубленному техническому обмену и обмену знаниями.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.