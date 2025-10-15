Российский рынок акций закрылся в зеленой зоне

Курс юаня снизился на 9,5 копейки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 15 октября вырос на 0,15%, до 2 545,22 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,57% - до 1 017,01 пункта. Курс юаня снизился на 9,5 копейки, до 10,98 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня двигался разнонаправленно. На пике снижения бенчмарк отметился на годовых минимумах у 2 520 пунктов, откуда сумел отскочить. Тем не менее, отскок этот, скорее, технический и связан с сильной перепроданностью. Об этом говорит его неуверенность. Поводы для нервозности все те же - геополитическая неопределенность, ожидания более долгой нормализации ДКП и сохранения ключевой ставки в октябре без изменений, внезапно окрепший рубль и слабость цен на нефть", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке выступили привилегированные акции "Россети-Ленэнерго" (+14,7%), скорее всего, после разъяснений Минэнерго РФ относительно того, что ведомство не собирается инициировать ограничения на выплаты дивидендов для компаний электроэнергетики", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, акции строительной группы ПИК (-3,3%), видимо, все еще в связи с негативными для миноритарных акционеров корпоративными новостями.

Прогноз на 16 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 16 октября - 2 520 - 2 650 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. 76-78 рублей, 91-93 рубля и 10,7-11,2 рубля, соответственно.