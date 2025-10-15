На развитие оленеводства в НАО привлекут более 150 млн рублей из федбюджета

Деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры оленеводческих хозяйств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 150 млн рублей планируют привлечь из средств федерального бюджета на развитие оленеводства в Ненецком автономном округе (НАО) до 2028 года. Об этом в ходе Дней НАО в Национальном центре "Россия" сообщила губернатор региона Ирина Гехт.

"Планы по привлечению федерального финансирования на 2026-2028 годы: 2026 год - 51,3 млн рублей на строительство убойных пунктов. 2027 год - 57,2 млн рублей на строительство убойных пунктов, поставку снегоходов и БПЛА. 2028 год - 59,2 млн рублей на строительство убойных пунктов", - указано в сопроводительной презентации Гехт.

В презентации также уточняется, что в 2025 году по соглашению с Минвостокразвития России на модернизацию инфраструктуры оленеводческих хозяйств привлекли порядка 54,3 млн рублей. "Мы видим свою социальную ответственность в поддержке оленеводства, его инфраструктуры. Это и <…> сохранение поголовья оленей, и обеспечение техникой. Сегодня оленеводы получают на средства федерального бюджета и вездеходы, и снегоходы. Они используют беспилотники для выпаса оленей - это и про традиции, и про технологии одновременно", - подчеркнула Гехт.

Так, в презентации указано, что в 2025 году оленеводы НАО получили 5 вездеходов и 62 снегохода. Кроме того, были модернизированы два убойных пункта в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Харп" и "НО "Канин". "Мы гордимся тем, что мы сохраняем пастбища, а значит - качество оленины, которая фактически производится для внутреннего потребления, обеспечивая продовольственную безопасность региона", - добавила губернатор.