Путин сохранил сниженные налоги для резидентов ОЭЗ в Калининграде

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Особые условия налогообложения резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области будут сохранены. Соответствующие поправки к Налоговому кодексу (НК) подписал президент России Владимир Путин.

Закон устраняет правовую коллизию, которая возникла после вступления с 1 января изменений в НК и установила ставку налога на прибыль в размере 25%. Принятый ранее Госдумой акт вводит и в Налоговом кодексе необходимые для Калининградской области исключения.

Действующий в ОЭЗ режим нулевой ставки налога на прибыль в течение первых шести лет и вполовину сниженной в следующие шесть лет должен будет коснуться всех ситуаций, возникших с января 2025 года, и распространяться на всех резидентов зоны, включая получивших такой статус до 2025 года.

Особые условия будут распространяться также на страховые взносы, налог на имущество, земельный налог.

Режим ОЭЗ действует в Калининградской области с 2006 года. Преференции для резидентов зоны будут действовать до 2045 года.