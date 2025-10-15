В России в 2025 году построят и отремонтируют минимум 28 тыс. км дорог

Строительство дорог в 2025 году идет с опережением плана на 29%, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Строительство дорог в России в 2025 году идет с опережением плана на 29%. До конца года будет построено и отремонтировано минимум 28 тыс. км дорог, что на 4 тыс. км больше, чем в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. В результате мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тысяч километров дорог, что примерно на 4 тысячи километров будет больше, чем в 2024 году", - сказал вице-премьер.

Как отметил Хуснуллин, таких результатов удастся достичь за счет опережающего финансирования, которое обеспечивается ежегодно. "В этом году у нас тоже достаточно средств, в течение года были добавлены средства, что позволяет нам перевыполнять планы этого года", - сказал он.

Хуснуллин также рассказал, что ключевыми приоритетами является развитие дорог в международных транспортных коридорах Север - Юг, Запад - Восток, Европа - Западный Китай и подъездных дорог к ним, в зоне тяготения которых проживает большая часть населения России.

Как напомнил вице-премьер, три месяца назад было запущено движение на участке трассы М-12 "Восток" Дюртюли - Ачит, с этого момента по новой дороге совершено уже 1,8 млн поездок. "В следующем году продлим трассу М-12 "Восток" еще более чем на 30 километров до Тюмени. Часть участков этой дороги уже запустим в этом году", - подчеркнул он.

Что касается Донбасса и Новороссии, то здесь план ремонта и строительства дорог на этот год перевыполнен, подчеркнул Хуснуллин. Так, уже построено и реконструировано около 2 тыс. км дорог. "И погода нам пока помогает, продолжаем стройку, не останавливаемся", - подчеркнул вице-премьер.