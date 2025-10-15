Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорожной инфраструктуры

Автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, отметил президент РФ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал правительство приложить усилия, чтобы набранный темп дорожного строительства был сохранен. Такую задачу глава государства поставил на совещании с членами кабмина.

"Автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет. Этому, в частности, способствует высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, набранный в последние годы. Его, безусловно, важно сохранить", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что от дорог зависят не только перевозки, но и рост автомобильного туризма. По его данным, этот вид отдыха в России становится все более и более популярным, в том числе за счет развития таких скоростных трасс как М-4, М-12, М-11 "Нева". "Поэтому все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь. Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%", - напомнил российский лидер.

"Рассчитываю, что правительство, муниципальные и региональные власти, дорожно-строительные и транспортные компании, профильные научные организации и впредь будут ритмично и согласованно решать задачи по модернизации дорожного хозяйства, по формированию международных транспортных маршрутов, по совершенствованию системы пассажирских перевозок и, что принципиально важно, шире внедрять в практику современные информационные технологии и высокие стандарты в сфере экологии", - добавил Путин. Он сделал акцент на том, что все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения главной цели - улучшения качества жизни людей.