Глава Минэнерго Турции заявил о продуктивной и стратегической встрече с Миллером

Алпарслан Байрактар отметил, что "прочное партнерство в энергетике, основанное на взаимовыгодном подходе, продолжит усиливать надежность поставок в регионе и способствовать глобальной энергетической стабильности"

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что провел продуктивную и стратегическую встречу с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером в РФ.

"Мы встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в России. Оценили сотрудничество между Турцией и Россией в газовой сфере и провели продуктивную и стратегическую встречу, посвященную новым шагам, которые будут способствовать дальнейшему развитию этого партнерства", - написал в Х Байрактар.

Он отметил, что "это прочное партнерство в энергетике, основанное на взаимовыгодном подходе, продолжит усиливать надежность поставок в регионе и способствовать глобальной энергетической стабильности".