Отопительный сезон начался в 73 регионах России

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что новый период стартовал в 2 541 муниципальном районе

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в 73 регионах России. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"На сегодняшний день отопительный период начат в 2 541 муниципальном районе 73 регионов", - сказал министр.

Файзуллин добавил, что тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов. До конца этой недели к ним присоединятся еще 11 областей.

По словам министра, общий уровень готовности многоквартирных домов в РФ достиг 98,9%. Готовность коммунальной инфраструктуры составляет 98,6%.

"Этот отопительный сезон с регионами, Минэнерго и Ростехнадзором готовим по новым, усиленным требованиям, которые утвердили совместно с Государственной думой и Советом Федерации для повышения персональной ответственности всех участников процесса", - рассказал Файзуллин. По его словам, впервые законодательно закреплена обязанность и ответственность за готовность к зиме. Такая ответственность касается как теплоснабжающих организаций и муниципальных органов, так и потребителей тепла.

Файзуллин добавил, что регионами на подготовку к зиме направлены 310 млрд рублей. Он напомнил, что правительством осуществляется и адресная поддержка регионов в ходе отопительного сезона из федерального бюджета. "В 2023 году ее получили четыре региона, в прошлом - шесть. В текущем году поддержка уже оказана пяти регионам на сумму 7 млрд рублей и рассматриваются заявки еще четырех", - пояснил министр.