Цивилев: на ремонт и инвестиции в электроэнергетике выделят 2,2 трлн рублей

Глава Минэнерго отметил, что "на отдельном контроле стоит подготовка энергообъектов к зиме в восстановленных и приграничных регионах"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. На ремонт и инвестиции в электроэнергетический сектор в текущем году выделено 2,2 трлн рублей. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Ремонтные программы идут по графику. Всего на ремонт и инвестиции в 2025 году выделяется 2,2 трлн рублей. На отдельном контроле подготовка энергообъектов к зиме в восстановленных и приграничных регионах", - сказал он.

Ранее Цивилев сообщил о том, что в России завершается подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Готовность оценивается в 96%.

Кроме того, Минэнерго ожидает, что пики зимнего энергопотребления в этом сезоне обновят рекорды, установленные летом 2025 года.