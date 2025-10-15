В России планируется ввод 1,5 ГВт генерирующих мощностей

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что также намерены ввести более 30 тыс. км линий электропередачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В России в 2025 году запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. км линий электропередачи. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В регионах с опережающим ростом энергопотребления ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году планируется ввод около 1,5 ГВт генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи", - сказал глава Минэнерго.