Цивилев: энергосистема готова к зимним максимумам

Минэнерго продолжает системную модернизацию

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. РФ готова к зимним максимумам энергопотребления, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов. Продолжаем системную модернизацию, расширяем возможности по развитию инфраструктуры", - сказал он.

Цивилев добавил, что в четверг совместно с Минстроем, регионами и компаниями проведет итоговое заседание по подготовке к зиме, а до 7 ноября компании должны получить паспорта готовности к отопительному сезону. "Итоговое решение о готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 года с выдачей паспортов компаниями будет принято Министерством энергетики России не позднее 7 ноября. А завтра со всеми регионами и компаниями вместе с министерством ЖКХ и строительства провожу итоговое заседание по подготовки к осенне-зимнему периоду в рамках Российской энергетической недели", - сказал он.