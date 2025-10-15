Путин надеется, что с топливом в отопительный сезон все будет "складно"
17:33
обновлено 17:43
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством выразил надежду, что в отопительный сезон с топливом все будет "своевременно и складно".
"Все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет", - прокомментировал российский лидер доклад министра энергетики Сергея Цивилева об обеспеченности регионов страны топливом в преддверии зимнего сезона.