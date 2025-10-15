Кабмин обнулил импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года

Правительство обеспечило работу с партнерами в поставке бензина на российский рынок

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство приняло решение обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года в рамках комплекса мер по стабилизации рынка топлива в России. Об этом сказал министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами в поставке бензина на российский рынок", - сказал он.

Еще одной мерой стало использование потенциала ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах. Было принято решение перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ.