В России с начала 2025 года сбор зерна составил около 132 млн тонн

Прогноз в 135 млн тонн по итогам года сохраняется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил около 132 млн тонн. Прогноз по урожаю зерна по итогам года в 135 млн тонн сохраняется. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"На данный момент зерновые и зернобобовые убраны с площади 91%. Валовый сбор составляет порядка 132 млн тонн. В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях. В отдельных регионах Сибири уже выпал снег, а в Центральной России идут обильные дожди, что, конечно, влияет на темпы уборочной кампании. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года на уровне 135 млн тонн в чистом весе. Что касается пшеницы, нашей основной культуры, рассчитываем на 90 млн тонн, а по зернобобовым - на абсолютный рекорд в 7 млн тонн", - сказала Лут.