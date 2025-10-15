Чекунков: северный завоз доставлен на 80% от годового объема

Глава Минвостокразвития отметил, что в труднодоступные регионы поставили 2,7 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всего 2,7 млн тонн товаров поставлено в труднодоступные регионы России в рамках северного завоза, или 80% от годового объема. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По состоянию на 1 октября фактически завезено 2,7 млн тонн - 80% от годового объема и 100% от запланированного. Весь объем грузов, запланированный на январь - сентябрь, доставлен, исполнение годового плана идет в графике", - сказал он.

Чекунков отметил, что на 2025 год запланированный объем северного завоза составляет 3,4 млн тонн. "Из них 2,3 млн тонн - топливно-энергетические ресурсы, 900 тыс. тонн - горюче-смазочные материалы, 200 тыс. тонн - продовольствие, товары народного потребления, медикаменты, стройматериалы", - пояснил министр.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.