В России ввели новые требования к работе управляющих компаний

Соответствующие изменения ввели в Жилищный кодекс Российской Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении дополнительных требований к управляющим компаниям и сокращении сроков их лицензирования. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Управляющие компании должны будут соответствовать устанавливаемым правительством РФ требованиям к персоналу и материально-техническому обеспечению. При этом выполнять эти требования можно будет в том числе путем заключения договоров на оказание услуг и выполнение работ.

Согласно закону, с 30 до 10 рабочих дней сокращается срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии, однако в некоторых случаях он может быть продлен на 5 дней. Упраздняется необходимость создания регионами РФ комиссий, которые ранее принимали решения о выдаче лицензий. Теперь принимать такие решения будет непосредственно орган государственного жилищного надзора.

Документ также предусматривает ведение единого федерального реестра квалификационных аттестатов и возможность подачи заявлений на получение аттестатов через портал госуслуг. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.