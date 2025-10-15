Файзуллин оценил подготовку к зиме в Донбассе и Новороссии

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планы выполнены на 90%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Планы подготовки к зиме в Донбассе и Новороссии выполнены на 90%, до конца октября все работы будут завершены. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

"На территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов планы подготовки к зиме выполнены на 90%. До конца октября все работы будут завершены", - сказал министр.

Файзуллин добавил, что только в Донецкую Народную Республику по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в этом году направляются 25 млрд рублей на модернизацию 106 км сетей водоснабжения. "Это особенно важно для снижения потерь в условиях затянувшегося засушливого периода в регионе", - отметил министр.