Чекунков: риски срыва сроков поставки северного завоза снизились в 50 раз

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество контейнеров северного завоза, которые имеют риски срыва сроков поставки, снизилось в 50 раз. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Если весной прошлого года с риском по срокам доставки было более 1,5 тыс. контейнеров таких грузов, то сегодня около 30 контейнеров, то есть количество проблемных контейнеров сократилось в 50 раз", - сказал он.

Чекунков отметил, что в соответствии с федеральным законом "О северном завозе" с апреля 2024 года в 19 регионах России доставка грузов осуществляется по новым правилам. "Основное новшество - это приоритет при доставке грузов северного завоза. Такой законодательно установленный приоритет себя оправдал и повысил надежность доставки грузов жизнеобеспечения", - пояснил министр.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.