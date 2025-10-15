АТОР опровергла информацию о наличии в продаже туров в Афганистан

На официальном сайте ассоциации никогда не публиковались новости о начале продаж туров в эту страну

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Туроператоры не продают туры в Афганистан, информация в издании Daily Storm не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туров в Афганистан нет в продаже ни у одной компании - члена АТОР и не было. Компании - члены АТОР не начинали "летом 2025 года" никакой "продажи путевок в Афганистан", поэтому и не могут их "не приостанавливать", - говорится в сообщении.

В ассоциации напомнили, что 15 октября в издании Daily Storm появился материал "На Афганистан сбрасывают бомбы, а российские туроператоры продолжают продавать путевки". После рассказа о ходе конфликта в Афганистане в нем утверждается, что российские туроператоры не приостанавливают продажи туров в Афганистан, которые начались летом 2025 года.

Как отметили в АТОР, ни один представитель ассоциации не отвечал на запросы издания Daily Storm по поводу "путевок в Афганистан", на официальном сайте АТОР никогда не публиковались новости о начале продаж туров в эту страну.

"Опубликованная Daily Storm информация с вышеуказанными формулировками является на 100% не соответствующей действительности и порочащей репутацию как АТОР, так и всего российского туроператорского сообщества", - подчеркнули в ассоциации.