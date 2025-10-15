РФ и Вьетнам обсуждают организацию поставок российской нефти на НПЗ

Стороны развивают сотрудничество в области мирного атома

МОСКВА, 15 октября. ТАСС/. Россия и Вьетнам обсуждают организацию перспективных поставок российской нефти на НПЗ Вьетнама для увеличения товарооборота между странами. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам встречи вице-премьера РФ Александра Новака с заместителем премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шоном на площадке "Российской энергетической недели" (РЭН) .

Как отмечается, стороны обсудили торгово-экономическое, энергетическое сотрудничество, а также инвестиционные проекты.

"Укрепление взаимодействия с Вьетнамом - давним другом и надежным партнером - остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики. Мы твердо настроены на продолжение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях для продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства", - подчеркнул Новак, чьи слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Как отмечается, стороны развивают сотрудничество в области мирного атома. В настоящее время профильные ведомства ведут работу над актуализацией нормативно-правовой базы, технического облика и экономической модели проекта сооружения в стране первой АЭС "Ниньтхуан-1", говорится в сообщении кабмина.

