Кабмин вместе с ФАС регулярно мониторят цены на сельхозтехнику

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что в рамках программы 1432 все цены на российскую технику заранее фиксируются

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) проводит регулярный мониторинг цен на сельскохозяйственную технику, на сегодняшний день претензий от покупателей не поступало. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По вашему поручению, Владимир Владимирович, отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг. Претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало", - сказал он.

Мантуров также отметил, что в рамках программы 1432 (программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники) все цены на российскую технику заранее фиксируются. "Их актуализация проводится раз в год в пределах индекса цен производителей. Предельные цены также зафиксированы в балансе приобретения и производства российской и белорусской техники на период 2025-2030-х годов", - подчеркнул первый заместитель председателя правительства.

Говоря в целом о продажах с/х техники, Мантуров заявил, что начиная с июня текущего года месяц к месяцу фиксируется рост продаж российской техники, а в августе объемы реализации превысили аналогичные показатели прошлого года. "В частности, это касается и комбайнов "Ростсельмаша". По этой технике после падения отгрузок в первом полугодии, а они упали серьезным образом - на 50%, в августе вышел "Ростсельмаш" в небольшой плюс - 1,7%. По оперативным данным сентября, объемы почти на 45% превысили прошлогоднее значение", - отметил он.

"Хорошая динамика по прицепной и навесной технике, по тракторам с учетом волатильности и сезонности рассчитываем на улучшение ситуации к концу года. В целом, по всей номенклатуре видим постепенное смягчение просадки темпов отгрузки отечественной продукции. Стабилизировать ситуацию удается за счет комплексного применения механизмов поддержки спроса", - добавил первый вице-премьер.