Кабмин проработает вопрос выделения казначейских кредитов на севзавоз

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что такие кредиты позволяют регионам не использовать дорогие коммерческие займы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минвостокразвития и Минфин РФ проработают вопрос выделения лимитов казначейских кредитов на северный завоз на 2026 год. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В части финансирования северного завоза: важную роль в исполнении северного завоза в 2025 году в условиях высоких коммерческих ставок сыграли отдельные лимиты казначейских кредитов, за что отдельное спасибо министерству финансов. Использовано более 10 млрд рублей основными регионами северного завоза - это Якутия, Чукотка, Камчатка, Магадан. <…> Будем прорабатывать лимиты на 2026 год с Минфином России", - сказал он.

Министр отметил, что казначейские кредиты позволяют регионам не использовать дорогие коммерческие займы. "Это возвратные деньги, выделяются внутри одного календарного года, поэтому не создают дополнительной нагрузки на бюджет, а напротив, позволяют регионам не использовать дорогие коммерческие займы", - пояснил он.

Чекунков напомнил, что первый модуль федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Северный завоз" будет запущен до конца 2025 года.

Ранее он сообщал, что около 1,6 млрд рублей будет направлено на создание ФГИС "Северный завоз" в 2026-2028 годах. В 2027 году планируется завершить формирование единого цифрового контура ФГИС.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территории Крайнего Севера. Доставка грузов осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.