Новак: энергосотрудничество РФ и Турции остается драйвером стабильности

Вице-премьер России встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром на полях Российской энергетической недели

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере продолжает оставаться важным драйвером стабильности и процветания для двух стран и всего региона. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром на полях Российской энергетической недели.

"Уверен, что сотрудничество России и Турции в энергетической сфере продолжит оставаться важным драйвером стабильности и процветания для наших стран и всего региона", - подчеркнул Новак, слова которого приводятся в сообщении аппарата правительства РФ.

В ходе встречи стороны отметили плодотворное взаимодействие в ключевых сферах, включая энергетическую. Как отмечается, за пять лет товарооборот между странами увеличился в 2,3 раза, при этом значительная часть расчетов по внешнеторговым контрактам осуществляется в национальных валютах.

Подчеркивается, что Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию и традиционно надежно выполняет контрактные обязательства. Кроме того, продолжается реализация флагманского проекта в сфере атомной энергетики Турции - АЭС "Аккую". Технический пуск первого энергоблока станции запланирован на 2026 год.