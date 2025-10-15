Байрактар обсудил с Новаком сотрудничество в ядерной энергетике и углеводородах

Глава Минэнерго Турции также затронул ход реализации проектов

АНКАРА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком новые возможности сотрудничества, в том числе в ядерной энергетике и нефтегазовой сфере.

"В рамках Российской энергетической недели мы провели продуктивную встречу с вице-премьером России Александром Новаком. Обсудили ход реализации текущих проектов и всесторонне оценили новые возможности сотрудничества, особенно в области атомной энергетики и углеводородов", - сообщил Байрактар в Х.

Он отметил, что "энергетическое партнерство с Россией продолжает развиваться, базируясь на взаимном доверии, долгосрочном стратегическом видении и общей приверженности укреплению региональной стабильности".