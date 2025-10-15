Стоимость криптовалюты Ethereum снижается более чем на 3%

В это же время стоимость биткойна снижалась на 1,55%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) демонстрирует снижение более чем на 3%, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 22:00 мск, курс Ethereum снижался на 2,88%, опускаясь до $4 002. К 22:05 мск криптовалюта ускорила снижение и находилась на уровне $3 996 (-3,15%). В это же время стоимость биткойна снижалась на 1,55%, до $111 311.

Исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По данным Coinmarketcap на 15 октября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $3,81 трлн. Из них $2,218 трлн (58,8%) приходится на биткойн, $487,159 млрд (12,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 158 тыс. трейдеров на сумму $415,68 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $257,84 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $157,84 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $124,95 млн, из которых порядка $76,3 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $48,65 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на HTX - BTC-USDT стоимостью $4,97 млн.