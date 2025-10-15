В аэропорту Шереметьево опровергли сообщения об очередях в терминалах

Время ожидания перед паспортным контролем составило максимум 40 минут

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичный аэропорт Шереметьево опроверг распространяемую в сети информацию о массовых очередях и скоплениях пассажиров в его терминалах, отметив, что работа идет в штатном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Очередей и скоплений пассажиров нет. Распространяемая в сети информация не соответствует действительности. Ситуация в терминалах аэропорта спокойная и стабильная. Все процедуры по обслуживанию пассажиров российских и зарубежных рейсов проходят в штатном режиме, скоплений пассажиров нет", - отметили в сообщении.

В период с 14:30 до 15:00 мск на прилете отмечалось кратковременное увеличение нагрузки перед зоной паспортного контроля , так как в это время одновременно прибыли шесть международных рейсов с общим пассажиропотоком 1 876 человек. "Прохождение всех послеполетных формальностей было обеспечено согласно действующим регламентам", - отметили в сообщении.

Cпециалисты службы мониторинга аэропорта проводят круглосуточный мониторинг обслуживания пассажиров в терминалах. Время ожидания пассажиров перед паспортным контролем составило максимум 40 минут, что соответствует регламентным значениям.

"Отдельно отмечаем, что видеоматериалы, распространяемые рядом телеграм-каналов, не отражают реальной обстановки в аэропорту Шереметьево на данный момент. Видеоизображения сделаны в дневное время, направлены и опубликованы в телеграм-каналах в вечернее время для дестабилизации ситуации. Приложенные фотографии сделаны в 22:00 в зоне паспортного контроля", - уточняется в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов распространялась информация о массовых скоплениях людей в терминалах аэропорта. Кроме того, отмечалось, что некоторые пассажиры по несколько часов стояли в зоне таможни.