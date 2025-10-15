В Карелии сформируют более 7 тыс. участков для ИЖС вдоль трассы А-215

Сделать это планируют в ближайшие пять лет, отметил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Более 7 тыс. участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) планируют сформировать вдоль трассы А-215 на территории Карелии. Об этом руководитель республики Артур Парфенчиков сообщил президенту России Владимиру Путину, который по видеосвязи принял участие в открытии нескольких дорожных объектов в регионах страны.

В среду Владимир Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе и Карелии. Торжественную церемонию приурочили ко Дню работников дорожного хозяйства.

"Мы за последние три года в полтора раза увеличили ввод индивидуального жилья нашими жителями и жителями других регионов. Карелия становится все более популярной. Мы провели инвентаризацию территорий, которые расположены вдоль дороги. В ближайшие пять лет планируем сформировать здесь еще более 7 тыс. участков для индивидуального жилищного строительства. Поэтому, конечно, дорога очень важная", - отметил Парфенчиков.

Дорогу А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску передали в федеральную собственность в июле 2019 года. Она имеет важное значение не только для республики, но и для Вологодской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. В том районе находится много предприятий по добыче камня, а также историко-культурные и природные достопримечательности.

В среду после ремонта открыли участок дороги с 58-го по 74-й км, который расположен в Прионежском районе и проходит через деревни Каккарово и Шелтозеро. Его ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока. Там уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, а в населенных пунктах установили освещение и тротуары, что повысит безопасность участников движения. Всего в настоящее время более 70 км дороги из 102 км, проходящих по территории Карелии, приведены в порядок.