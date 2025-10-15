Путин выступит на пленарном заседании РЭН

Предварительно, сессия должна продлиться с 13:00 до 15:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 октября примет участие в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

В программе на эту сессию предварительно отведено два часа: с 13:00 до 15:00 мск. При этом точная длительность не регламентирована, дискуссия обычно продолжается столько, сколько потребуется.

Глава государства традиционно принимает участие в работе форума, его выступление на пленарной сессии становится центральным событием. Как правило, Путин высказывается о ситуации на мировых энергетических рынках, роли и позиции РФ. Российский лидер также говорит о развитии энергетической отрасли внутри страны.

РЭН является одним из крупнейших в России ежегодных форумов. С 2024 года он сопровождается отраслевой выставкой оборудования и технологий. ТАСС - информационный партнер форума.