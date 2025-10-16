В Туле ИИ будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками

Как сообщили в пресс-службе NtechLab, нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер и за доли секунд распознает нарушение, сигнализируя об этом соответствующим службам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Отечественный искусственный интеллект (ИИ) будет выявлять нарушителей правил дорожного движения на самокатах в Туле, сообщили ТАСС в пресс-службе NtechLab (технологический партнер госкорпорации "Ростех").

"NtechLab в пилотном режиме запустила в Туле видеоаналитику на базе искусственного интеллекта для создания комфортной городской среды. Нейросети будут, например, выявлять тех, кто курит или выгуливает собаку в неположенных местах или "лихачит" на самокатах", - говорится в сообщении.

Во время отработки технологий ИИ будет использоваться на нескольких улицах и аллеях Тулы, уточнили в компании. Нейросеть обрабатывает видеопотоки с городских камер в этих точках и за доли секунд распознает нарушение, сигнализируя об этом соответствующим службам.

Кроме того, в рамках пилотного проекта нейросети от NtechLab помогут поддерживать чистоту городских контейнерных площадок и следить за соблюдением графика вывоза мусора в Туле. Так, ИИ способен определять переполненность контейнеров и навалы мусора вокруг них, а также фиксировать автомобили, которые мешают подъезду мусоровоза к площадке.

"Еще летом этого года мы совместно с министерством цифрового развития и связи Тульской области наметили наиболее приоритетные направления сотрудничества. NtechLab разработал для регионов широкий спектр решений, которые благотворно влияют на городскую среду, делают города более комфортными и даже, благодаря мониторингу контейнерных площадок, более экологичными", - отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

Видеоаналитика NtechLab на базе ИИ уже применяется в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях. Пилотные проекты также реализованы в Свердловской, Ярославской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае.

О компании

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.