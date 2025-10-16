Казахстан нарастил закупки товаров ТЭК, химпрома, текстиля и обуви у России

В частности, продукции химической промышленности республика купила у РФ за восемь месяцев более чем на $2 млрд, сообщает казахстанское Бюро национальной статистики

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Казахстан в январе - августе нарастил в денежном выражении закупки товаров топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также продукции химической промышленности, текстиля, обуви и галантерейной продукции у России. Об этом говорится в данных Бюро национальной статистики Казахстана, которые проанализировал ТАСС.

В частности, за восемь месяцев Казахстан импортировал из России товаров ТЭК на сумму порядка $1,25 млрд. В аналогичном периоде 2024 года импорт составил порядка $1,1 млрд, рост в этом году превысил 13%.

Продукции химической промышленности республика купила у РФ в этом же периоде 2025 года более чем на $2 млрд, нарастив закупки на 2%. В 2024 году за восемь месяцев Казахстан приобрел таких товаров в России на $1,97 млрд. На 2% также выросли закупки изделий из древесины у России - до $483,2 млн.

Значительный рост закупок в России - на 47% - отмечается в сфере текстиля и изделий из него. В январе - августе 2025 года Казахстан импортировал такой продукции из РФ на $602,9 млн, в аналогичном периоде 2024 года импорт составил $409,3 млн. На 45% выросли поставки российской обуви и галантереи - за восемь они составили $71,3 млн, в аналогичном периоде 2024 года они оценивались в почти в $49 млн.

В этом же периоде Казахстан примерно на 10% сократил закупки российских стройматериалов до $186,6 млн против $208,2 млн в январе - августе 2024 года.