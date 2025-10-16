В Новосибирской области планируют завершить более 10 инвестиционных проектов

Объем вложений в их реализацию превышает 30 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Инвесторы намерены завершить более десяти проектов на территории Новосибирской области в 2025 году. Объем вложений в их реализацию превышает 30 млрд рублей, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

"В 2025 году планируется завершение более десятка инвестиционных проектов", - сообщили в ведомстве.

Так, до конца года планируется запуск первой очереди складского распределительного комплекса ООО "РВБ" (9 млрд рублей), комплекса по переработке масличных культур ООО "Маслов" (5,7 млрд рублей), завершение оснащения нового здания диспетчерских центров АО "СО ЕЭС" (4,3 млрд рублей), завершение первой очереди реконструкции элеваторного комплекса для хранения зерновых ООО "Метелица" (4 млрд рублей). Также завершить проекты завода по производству бытовой техники и запустить вторую очередь ЦОДа намерены компании "Миарит" и Кей Поинт", объем инвестиций в оба проекта составляет около 2,5 млрд рублей.

Уже завершили и открыли свои объекты компании "Аквастрой" - бассейн (1 млрд рублей), "Хвоя" - акватермальный комплекс (1 млрд рублей), "Рекорд" - производство комплексов фотовидеофиксации (0,5 млрд рублей). В ведомстве отметили, что также в регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и казначейских инфраструктурных кредитов.

Объем инвестиций в основной капитал Новосибирской области достиг исторического максимума по итогам 2024 года - более 590 млрд рублей. Это на 180 млрд больше прогнозного значения. Область заняла третье место среди регионов Сибири по этому показателю.