"Декартус": спрос на подключение проводного интернета в Севастополе вырос на 25%

Это связано, в частности, с ростом населения в регионе и отключениями мобильных сетей, сообщила представитель группы компаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Спрос на подключение проводного интернета в Севастополе в 2025 году выше прошлогодних показателей на 25%, что связано, в частности, с ростом населения в регионе и отключениями мобильных сетей, сообщила ТАСС представитель группы компаний "Декартус", в которую входит провайдер "Севстар", занимающий значительную часть регионального рынка.

"В 2025 году зафиксирован рост подключений к проводному интернету примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной фактор роста связан с миграцией населения в регион (Севастополь как субъект РФ включает еще два города и десятки сел и поселков), который остается одним из самых привлекательных для переезда в южной части России. Увеличение количества новых домохозяйств закономерно усилило спрос на стабильные и качественные цифровые сервисы. В целом можно отметить устойчивый рост спроса на проводные решения со стороны бизнеса, стремящегося обеспечить надежную и бесперебойную работу своих сервисов в любых условиях", - рассказала она.

Собеседница агентства уточнила, что спрос на подключения традиционно выше всего в летние месяцы. В этом году показатели июня и июля были на уровне прошлого года, однако в августе наблюдался всплеск обращений как от физических, так и от юридических лиц. "Именно тогда начали фиксироваться серьезные перебои в работе мобильных сетей", - пояснила она.

Представитель группы компаний добавила, что "Севстар" активно участвует в развитии городской инфраструктуры и уже много лет обеспечивает работу беспроводной сети Wi-Fi в парках и скверах, больницах, поликлиниках, школах, на пляжах, рынках и на остановках общественного транспорта Севастополя. "Сегодня работает более 500 точек доступа, и их количество постоянно увеличивается: мы добавляем новые точки в районах с ростом трафика, обновляем оборудование на действующих площадках, а также расширяем покрытие в новых микрорайонах и общественных пространствах. В этом году мы внедрили новую систему мониторинга точек доступа с оперативным реагированием и устранением неполадок - это особенно актуально в условиях временных ограничений мобильной связи", - отметила она.

Ранее в Крыму и Севастополе начались отключения мобильного интернета. Власти Крыма поясняли, что ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА.