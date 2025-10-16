Эксперты узнали, за сколько сдается самая дешевая в России квартира

Стоимость аренды квартиры в поселке городского типа Атиг в Свердловской области составляет 5 тыс. рублей в месяц, сообщил руководитель "Циан. Аренды" Алексей Попов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Самая дешевая квартира в России сдается в поселке городского типа Атиг в Свердловской области за 5 тыс. рублей в месяц, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"В региональных центрах можно найти варианты с "бабушкиным" ремонтом, но пригодные к проживанию (с минимальным набором мебели и бытовой техники). Например, в поселке городского типа Атиг Свердловской области сдается квартира за 5 тыс. рублей в месяц", - рассказал руководитель "Циан. Аренды" Алексей Попов.

В трехкомнатной квартире площадью 63 кв. м на первом этаже из мебели есть шкаф и стол. Рядом находится садик, школа, поликлиника и остановка. Коммунальные платежи в стоимость аренды не входят.

В городе Бакал Челябинской области сдается двухкомнатная квартира за 7 тыс. рублей в месяц. В объявлении говорится, что площадь квартиры 50 кв. м. Она расположена на первом этаже пятиэтажного блочного дома 1965 года постройки. В квартире сделан косметический ремонт. В комнатах и на кухне есть мебель и сантехника.

В Архангельске "двушку" можно снять за 8 тыс. рублей в месяц. Квартира с косметическим ремонтом площадью 42 кв. м расположена на втором этаже двухэтажного дома. На кухне есть необходимая мебель, а также стиральная машина.

"Психологическим" рубежом по минимальной цене квартиры (во всяком случае, для размещения объявления в интернете) сейчас выступает сумма в 5 тыс. рублей. Объявления с более низкими расценками исчезающе редки даже в небольших городах и поселках. Пять тысяч - это и "круглая цифра" и сумма, близкая к стандартным коммунальным платежам за такое простое жилье", - отметил Попов.

Какие минимальные ставки в городах-миллионниках?

"Минимальная стоимость арендных ставок однокомнатных квартир в городах-миллионниках составляет 10 тыс. рублей в месяц в Воронеже, 12 тыс. рублей в месяц - в нескольких городах (Волгоград, Краснодар, Омск и Ростов-на-Дону)", - рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева.

По ее словам, минимальные ставки аренды в Москве и Санкт-Петербурге (в объектах, пригодных для проживания) составляют 30 тыс. и 18 тыс. рублей соответственно.

По данным сервиса "Яндекс аренда", медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в первой декаде октября 2025 года в городах-миллионниках составила 38 тыс. рублей и в абсолютном отношении почти не изменилась с сентября. Относительно сентября показатель немного сократился на 0,3%. Снижение медианной ставки сопровождалось стагнацией предложения в мегаполисах (+0,3% относительно сентября).

Квартиры с более низким бюджетом обычно предлагаются в домах старых проектов на окраинах мегаполиса или за его пределами в пригороде, объяснили ТАСС в "Яндекс аренде". Квартиры с самым низким бюджетом, как правило, сдаются без ремонта или с минимальным обновлением, с мебелью и техникой низкого ценового сегмента.

"Последние четыре недели аренда дешевеет. Средние расценки на "однушки" снизились на 2%. Ожидаем сохранения этого тренда до конца года", - заключил Попов.