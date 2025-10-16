Япония изучит свои возможности из-за позиции США об отказе от импорта из РФ

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в сотрудничестве со странами "Группы семи" (G7) изучит, что оно могло бы сделать в связи с позицией США, которые ожидают от японской стороны отказа от импорта российских энергоресурсов.

"В сотрудничестве с G7 мы изучим, что Япония могла бы в этой связи сделать", - приводит агентство Киодо слова неназванного представителя японского правительства, прокомментировавшего слова министра финансов США Скотта Бессента.

Ранее Бессент заявил, что администрация США ожидает, что Япония должна отказаться от импорта российских энергоресурсов. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его переговоров с японским коллегой Кацунобу Като.

В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 - 31 марта 2025 гг. - прим. ТАСС) поставки СПГ из России составили 63,9% от всего импорта из РФ в Японию. При этом Япония в 2024 финансовом году не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта. Японские власти неоднократно подчеркивали, что импорт энергоресурсов из России отвечает национальным интересам в сфере энергетической безопасности.